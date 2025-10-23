Büyükçekmece Gölü için çanlar çalıyor! Kuraklık başladı, su seviyesi diplerde
Güncelleme:
İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi diplere inmeye başladı. Yağış ve kullanıma bağlı olarak su seviyesi azalan gölde, doluluk oranı yüzde 27.86 olarak ölçüldü. Barajın kuruyan kısımlarda çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü.
Son yıllarda hızla artan kuraklaşma ve yağışların azlığı sebebiyle İstanbul'da barajlarda su seviyeleri hızla düşmeye devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihi itibariyle barajların toplam doluluk oranı yüzde 23.34 olarak ölçüldü.
DOLULUK SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR
Kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde de sular hızla tükenmeye devam ediyor. Aynı tarihli yapılan ölçümlerde barajın toplam doluluk oranı yüzde 27.86 olarak kayda geçti.
Dron ile havadan yapılan çekimlerde, kuraklık gözler önüne serildi. Kuruyan alanlarda çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü.
