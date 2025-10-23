Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç sahipleri depoları fulleyin! Motorine büyük zam geliyor 

Araç sahipleri depoları fulleyin! Motorine büyük zam geliyor 

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası dün 98 kuruş indirim gelene motorine bu kez büyük bir zam geliyor. Motorinin litre fiyatı 2 lira 30 kuruş artacak. 

Brent petrol fiyatları 61 dolara kadar gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Bu gelişme sonrası dün motorinin litre fiyatına 98 kuruş indirim gelmişti. Brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar seviyelerine çıkmasının ardından akaryakıta büyük bir zam göründü.

MOTORİNİN LİTRESİ 56 LİRAYA ÇIKACAK

Petroldeki yükseliş nedeniyle dün indirim gelen motorinde bu kez 2 lira 30 kuruş artış olacak. Böylece motorinin litre fiyatı yeniden 55-56 lira seviyesine çıkacak. 

Araç sahipleri depoları fulleyin! Motorine büyük zam geliyor  - 1. Resim

23 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,2652,3527,71
İstanbul Anadolu52,0852,2027,08
Ankara53,0853,3627,60
İzmir53,4253,7027,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

