Araç sahipleri depoları fulleyin! Motorine büyük zam geliyor 

Brent petrol fiyatları 61 dolara kadar gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Bu gelişme sonrası dün motorinin litre fiyatına 98 kuruş indirim gelmişti. Brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar seviyelerine çıkmasının ardından akaryakıta büyük bir zam göründü.

MOTORİNİN LİTRESİ 56 LİRAYA ÇIKACAK

Petroldeki yükseliş nedeniyle dün indirim gelen motorinde bu kez 2 lira 30 kuruş artış olacak. Böylece motorinin litre fiyatı yeniden 55-56 lira seviyesine çıkacak.

23 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,26 52,35 27,71 İstanbul Anadolu 52,08 52,20 27,08 Ankara 53,08 53,36 27,60 İzmir 53,42 53,70 27,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.