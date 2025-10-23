Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Asgari ücret zammında ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammında ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asgari ücret zammında ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar
Asgari Ücret, Zam, Enflasyon, Bütçe, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asgari ücret zammına ilişkin ilk ipucu 2026 bütçesinden geldi. TBMM'ye sunulan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan detay, asgari ücret zammına ilişkin rakamları ortaya döktü. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Yıl sonuna doğru yaklaştıkça asgari ücret gündemi de her geçen gün daha da artıyor. Milyonlar 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, zamma ilişkin ilk ipucu geldi. TBMM'ye sunulan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde dikkat çeken bir detay yer aldı. 

OVP'YE GÖRE ZAM SENARYOSU 

Asgari ücret zammında en çok dikkat edilen konu başlıklarından biri de enflasyon. Hükümet işçiyi enflasyona ezdirmeme ilkesiyle hareket ediyor. Bu yıl Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5. Bu orana göre artış yapıldığında net asgari ücret 28 bin 403 TL olacak. 

Asgari ücret zammına ilişkin ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar - 1. Resim

REFAH PAYI İLE ZAM SENARYOLARI 

Ancak hükümet asgari ücrete refah payı eklemesi de yapıyor. Zam oranının yüzde 30'a çıkarılması durumunda ise net asgari ücret 28 bin 736 TL yapacak. Yüzde 32,50'lik zamda 29 bin 287, yüzde 35'lik zamda ise 29 bin 840 liraya çıkacak. 

GELİR VE DAMGA VERGİSİ DETAYI 

Asgari ücretten bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Hükümet bütçeye bu vergi istisnasını karşılamak için bir kaynak ayırıyor. Bu yıl bütçede asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi istisnası yoluyla 2026'da tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağladıklarını dile getirdi. Bu tutar 2025 yılı bütçesinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesindeydi.

Asgari ücret zammına ilişkin ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar - 2. Resim

DESTEKTEKİ BU ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücretteki artışa göre tahmini olarak belirleniyor. Bakıldığında artış oranının yüzde 28 olduğu görülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, buradaki öngörü asgari ücret artışında benzer oranda olacağı yönünde.Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28.5 olduğu düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor. Bütçedeki bu oran artış oranının yüzde 28'ler civarında olabileceği tahminini gösteriyor. Ancak komisyon farklı bir kararda verebilir. 

GEÇEN YIL NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl hazırlanan bütçede de asgari ücrete vergi desteği artışı yansıtılmıştı. Bu oran 2024 yılı bütçesine göre 2025 yılı bütçesinde yüzde 25 olarak yer almıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 artırılmasına karar verdi. Böylece vergi istisnası destek artışından 5 puan daha yüksek bir artış sağlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyorBora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pandemi sonrası propolise talep arttı: Onlarca hastalığa iyi geliyor, 50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor! - Ekonomi50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor!Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme - EkonomiMoody's'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesiTüketici güven endeksi ekimde geriledi - EkonomiTüketici güven endeksi ekimde gerilediTüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - EkonomiEkonomistler aynı tahminde birleşti9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar - Ekonomiİşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlarKonut kredilerinde yeni indirim var mı? İşte 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...