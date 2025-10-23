Asgari ücret zammında ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar

Yıl sonuna doğru yaklaştıkça asgari ücret gündemi de her geçen gün daha da artıyor. Milyonlar 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, zamma ilişkin ilk ipucu geldi. TBMM'ye sunulan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde dikkat çeken bir detay yer aldı.

OVP'YE GÖRE ZAM SENARYOSU

Asgari ücret zammında en çok dikkat edilen konu başlıklarından biri de enflasyon. Hükümet işçiyi enflasyona ezdirmeme ilkesiyle hareket ediyor. Bu yıl Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5. Bu orana göre artış yapıldığında net asgari ücret 28 bin 403 TL olacak.

REFAH PAYI İLE ZAM SENARYOLARI

Ancak hükümet asgari ücrete refah payı eklemesi de yapıyor. Zam oranının yüzde 30'a çıkarılması durumunda ise net asgari ücret 28 bin 736 TL yapacak. Yüzde 32,50'lik zamda 29 bin 287, yüzde 35'lik zamda ise 29 bin 840 liraya çıkacak.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ DETAYI

Asgari ücretten bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Hükümet bütçeye bu vergi istisnasını karşılamak için bir kaynak ayırıyor. Bu yıl bütçede asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi istisnası yoluyla 2026'da tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağladıklarını dile getirdi. Bu tutar 2025 yılı bütçesinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesindeydi.

DESTEKTEKİ BU ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücretteki artışa göre tahmini olarak belirleniyor. Bakıldığında artış oranının yüzde 28 olduğu görülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, buradaki öngörü asgari ücret artışında benzer oranda olacağı yönünde.Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28.5 olduğu düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor. Bütçedeki bu oran artış oranının yüzde 28'ler civarında olabileceği tahminini gösteriyor. Ancak komisyon farklı bir kararda verebilir.

GEÇEN YIL NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl hazırlanan bütçede de asgari ücrete vergi desteği artışı yansıtılmıştı. Bu oran 2024 yılı bütçesine göre 2025 yılı bütçesinde yüzde 25 olarak yer almıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 artırılmasına karar verdi. Böylece vergi istisnası destek artışından 5 puan daha yüksek bir artış sağlandı.