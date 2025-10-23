12 ilde büyük operasyon: 424 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden ya da mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun 338 adrese eş zamanlı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucu yakalanan 446 uyuşturucu satıcısından 424'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Konya Valiliği olarak, ilimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

14 Ekim tarihinde Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 446 zanlı gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunmuştu. Yerlikaya, uyuşturucu meselesini, milletin geleceğini hedef alan, gençlerin umutlarını çalan, toplumsal yapıyı içten içe kemiren bir saldırı olarak gördüklerini anlatmıştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu illet, sadece bireyleri değil, toplumların köklerini zehirlemeye çalışan bir tehdittir. Dünyanın en sinsi düşmanlarından biri olan bu maddeye karşı, özellikle göz bebeğimiz evlatlarımızı korumak bizim için bir tercih değil, bir milli görevdir. Bu anlayışla, İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu Kabine dönemimizde 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Yine Kabine dönemimizde, 87 bin 912 zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. İşte bu tablo, kararlılığımızın ve azmimizin rakamsal karşılığıdır."