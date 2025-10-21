Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şam'da uyuşturucuya büyük darbe! 12 milyon captagon hapı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye güvenlik güçleri, Şam'ın Dumayr bölgesinde düzenledikleri operasyonda yurt dışına sevk edilmek üzere hazırlanan 12 milyon captagon hapını ele geçirdi. Uluslararası bağlantıları olduğu belirtilen uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Dumayr bölgesinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen 12 milyon adet captagon hapı ele geçirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin ortak yürüttüğü operasyonda, uluslararası boyutta faaliyet gösterdiği belirtilen bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı çökertildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, güvenlik birimleri söz konusu şebekeyi uzun süre teknik takibe aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yürütülen takip ve izleme çalışmalarının ardından düzenlenen baskında, şebekenin uyuşturucu sevkiyatına hazırlık yaptığı sırada dev miktarda captagon hapına el konuldu. Operasyonun, özellikle sınır dışına büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatlarını engellemeyi hedeflediği vurgulandı.

Yetkililer, olayla bağlantılı kişilerin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

