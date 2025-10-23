Pandemi sonrası propolise talep arttı: Onlarca hastalığa iyi geliyor, 50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor!

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 yıldır arıcılık yapan Cemal Tomris, yaylalarda arıların bal haricinde propolisini binbir emekle topluyor. Antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliği olan propolis, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiği değerlendirilerek Türkiye'nin her yerinden talep ediliyor. Uzun uğraşlar sonucu elde edilen propolis daha sonra satışa sunuluyor.

Cemal Tomris, antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliği olan propolisin kovanın dezenfekte olmasını sağlayarak, enfeksiyon kapılmasının önüne geçtiğini söyledi.

Kovanın sağlığının korunmasını sağlayan propolis sayesinde arıların daha fazla bal ürettiğini belirten Tomris, "Sonbaharda kovan girişi, kovan iç duvarlarından, çıta yüzeylerinden kazıyıp alıyoruz. Kazınan propolis kullanıma müsait değil, temizlenmesi gerekiyor. 1-2 günlük çabadan sonra suda bekletme süreci de var, yabancı maddelerden arınması için. Ham elde ediyoruz. Macun, toz ve damla olarak sıvısını oluşturuyoruz. Bu şekilde 7'den 70'e herkesin bu ürünü kullanmasının yolunu açmış oluyoruz." dedi.

PANDEMİ SONRASI YOĞUN TALEP VAR

Ürünlerinin raflarda mevcut olduğunu söyleyen Tomris, "Türkiye'nin her yerinden özellikle astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiğine inanan herkes bize ulaşıp sipariş veriyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Özellikle propolis üzerinde yoğunlaştık ve satışlar iyi. Bunun da propolisin insan sağlığı üzerinde olumlu etki ettiğinin göstergesi olduğuna inanıyoruz ve bu inançla işimizde daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"BUNU UZAYA ÇIKMIŞ OLAN ALPER GEZERAVCI'YA ULAŞTIRMAK İSTİYORUM"

Pandemi döneminden sonra akciğer ve hava kanallarında oluşan tahribat üzerine insanların propolis talebinin olduğunu belirten Tomris, "Bize ulaşıyorlar. Biz de Pervari'nin yüksek rakımlı yaylalarında doğal bir coğrafyadan ulaştırıyoruz. 1 kilogram kadar propolis elde ettim ve bunu temize çektim. Bunu uzaya çıkmış olan Alper Gezeravcı'ya ulaştırmak istiyorum. Çünkü kendisi propolisi Muş Ovası'ndan toplamış ve uzayda bunun üzerine çalışma yapacağını söylemişti." şeklinde konuştu.

50 GRAMI 1250 LİRA

50 gram temizlenmiş propolisi 1250 liradan sattıklarını aktaran Tomris, "Bunun da günlük bir buğday tanesi kullanımı var. Hastalık gerektiren bir durumda olabilir ama sağlıklı herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Bedeni ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.