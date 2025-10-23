Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar

9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bu yılın 9 ayında 184 bin 960 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. ‘Van’ gövde tipi toplam satışların %74’ünü oluşturdu. Toplam otomotiv satışları içinde ‘hafif ticari’nin payı %19,94 olurken; en çok satılan 3 marka Ford, Fiat ve Opel oldu. Ekim 2025 fiyatlarına göre en ucuz ilk 3 ‘ticari’ ise Ford, Toyota ve Renault’un modelleri oldu. 1 milyon TL’nin altında hafif ticari araç kalmadı. İşte pazarda son satış rakamları ve fiyatlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye toplam otomotiv satışları 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamın 184 bin 960 adedini hafif ticari araç satışları oluşturdu.

Bu yıl sadece hafif ticari araç satışları dikkate alındığında %5,92’lik artış gerçekleşti. Toplam satışlar içinde hafif ticari araçların payı %19,94 olarak gerçekleşti. Türkiye’de bu yıl satılan her 5 araçtan 1’i hafif ticari olurken, bu kategoride 9 ayda en çok “Van” gövde tipi tercih edildi. Söz konusu gövde tipi 136 bin 801 adet satışla, toplam hafifi ticari araç pazarından %74 gibi yüksek bir pay aldı. 

EN ÇOK SATAN TİCARİ MARKALAR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre; yılın ilk 9 aylık döneminde en fazla satış yapan 10 ticari araç markası ve satış adetleri şöyle:

1-Ford: 52 bin 38 adet

2-Fiat: 29 bin 717 adet

3-Opel: 18 bin 189 adet

4-Peugeot: 18 bin 73 adet

5-Volkswagen: 16 bin 450 adet

6-Citroen: 15 bin 616 adet

7-Toyota: 10 bin 513 adet

8-Renault: 7 bin 343 adet

9-Mercedes Benz: 6 bin 761

10-IVECO: 2 bin 792

9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar - 1. Resim

EN UCUZ TİCARİ ARAÇLAR

Otomobil markalarının sitelerinde 23 Ekim 2025 itibarıyla ilan edilen en ucuz ticari araç fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

1-Ford Transit Courier Trend - Van 1.0L EcoBoost 100PS: 1.070.300 TL

2-Toyota Proace City Cargo - 1.5 Dizel 100 HP M/T: 1.078.500 TL

3-Renault Express Van - Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 1.165.000 TL

4-Doblo Cargo Standart - 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 1.179.900 TL

5-Opel Combo Kargo- Edition 1.5 130 HP Dizel: 1.231.000 TL

6-Citroen Berlingo You- 1.5 BlueHDi: 1.415.100 TL

7-Peugeot Rifter Allure - 1.5 BlueHDi 130hp 6MT: 1.442.000 TL

8-Volkwagen Caddy Cargo - 2.0 TDI 122 PS DSG: 1.470.000 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Icardi rüyasından uyanmalı! Bu haliyle TFF 1'inci Lig'de bile oynayamaz'Eyüpsultan’da ilkokulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü! 1'i ağır 4 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut kredilerinde yeni indirim var mı? İşte 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?Belediyeden çiftçiyi ihya edecek anlaşma! Nilüfer çiftçisi üretecek İstanbul ve Eskişehir tüketecek - EkonomiNilüfer çiftçisi üretecek İstanbul ve Eskişehir tüketecekSoğuk gelmeden hasat yarışı! Karslı çiftçiler tarlada gece gündüz mesai yapıyor - EkonomiSoğuk gelmeden hasat yarışı! Gece gündüz mesai yapıyorlarGümrükten büyük operasyon: 288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendi - Ekonomi288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendiYeni düzenleme komisyondan geçti! Tüm sistem değişiyor; Tapu, kira, araba... - EkonomiTüm sistem değişiyor! Tapu, kira, araba...Petrol, Rusya’ya yaptırımlarla yükseliyor! Akaryakıt fiyatları için kötü haber - EkonomiPetrol, Rusya’ya yaptırımlarla yükseliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...