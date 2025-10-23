9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye toplam otomotiv satışları 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamın 184 bin 960 adedini hafif ticari araç satışları oluşturdu.

Bu yıl sadece hafif ticari araç satışları dikkate alındığında %5,92’lik artış gerçekleşti. Toplam satışlar içinde hafif ticari araçların payı %19,94 olarak gerçekleşti. Türkiye’de bu yıl satılan her 5 araçtan 1’i hafif ticari olurken, bu kategoride 9 ayda en çok “Van” gövde tipi tercih edildi. Söz konusu gövde tipi 136 bin 801 adet satışla, toplam hafifi ticari araç pazarından %74 gibi yüksek bir pay aldı.

EN ÇOK SATAN TİCARİ MARKALAR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre; yılın ilk 9 aylık döneminde en fazla satış yapan 10 ticari araç markası ve satış adetleri şöyle:

1-Ford: 52 bin 38 adet

2-Fiat: 29 bin 717 adet

3-Opel: 18 bin 189 adet

4-Peugeot: 18 bin 73 adet

5-Volkswagen: 16 bin 450 adet

6-Citroen: 15 bin 616 adet

7-Toyota: 10 bin 513 adet

8-Renault: 7 bin 343 adet

9-Mercedes Benz: 6 bin 761

10-IVECO: 2 bin 792

EN UCUZ TİCARİ ARAÇLAR

Otomobil markalarının sitelerinde 23 Ekim 2025 itibarıyla ilan edilen en ucuz ticari araç fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

1-Ford Transit Courier Trend - Van 1.0L EcoBoost 100PS: 1.070.300 TL

2-Toyota Proace City Cargo - 1.5 Dizel 100 HP M/T: 1.078.500 TL

3-Renault Express Van - Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 1.165.000 TL

4-Doblo Cargo Standart - 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 1.179.900 TL

5-Opel Combo Kargo- Edition 1.5 130 HP Dizel: 1.231.000 TL

6-Citroen Berlingo You- 1.5 BlueHDi: 1.415.100 TL

7-Peugeot Rifter Allure - 1.5 BlueHDi 130hp 6MT: 1.442.000 TL

8-Volkwagen Caddy Cargo - 2.0 TDI 122 PS DSG: 1.470.000 TL