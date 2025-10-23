Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gümrükten büyük operasyon: 288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendi

- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte belgelerle değerleri düşük gösterilen lüks araçlara yönelik düzenledikleri operasyonda büyük bir vurgunu önledi. Operasyon kapsamında, toplam değeri 288 milyon TL olan 10 araca el konuldu.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç değerlerini düşük göstererek vergi kaybına yol açan bir girişimi ortaya çıkardı. Operasyonda toplam 10 lüks araca el konuldu.

SAHTE FATURALARLA DÜŞÜK DEĞER GÖSTERİLMİŞ

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 aracın değerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. Bu yöntemle kamu zararına yol açılması amaçlanmıştı.

Gümrükten büyük operasyon: 288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendi - 1. Resim

288 MİLYON LİRALIK VURGUN ENGELLENDİ

Detaylı incelemeler sonucunda, sahte belgelerle araç değerleri 46 milyon TL daha düşük gösterilmeye çalışıldığı belirlendi. Ekipler, bu yolla toplam 288 milyon TL değerindeki 10 araca el koyarak büyük bir zararın önüne geçti.

Gümrükten büyük operasyon: 288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendi - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık, ekonomik güvenliğin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Gümrükten büyük operasyon: 288 milyon TL'lik lüks araç vurgunu engellendi - 3. Resim

