Altında düşüş bitti mi? Ons için yeni hedef fiyat! 

TÜRKİYE GAZERTESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatında salı günü yaşanan ve %5’i aşan sert düşüşün ardından, belli seviyelerde tutunma çabası öne çıkıyor. Dünkü işlemlerde de %-0,63 değer kaybı ile 4.099 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün TSİ 06:15 itibarıyla 4.085 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu hafta fiyatlarda yaşanan gerilemede en düşük 4.004 dolar seviyesini test eden ons fiyatının, 4.000 dolar üzerinde konumlanmaya çalışması dikkat çekiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklaması ve Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine yönelik karışık sinyaller vermesi, piyasalarda jeopolitik belirsizliği yeniden artırarak, altın fiyatlarında da daha fazla düşüşü frenledi.

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; ABD’ye duyulan güvenin, Başkan Donald Trump’ın tarifeleri ve finansal yaptırımları ile aşındığı belirtilerek “Korumacılığın geri dönmesiyle birlikte dünya merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın almaya yönelmeleri ve ABD ile Çin arasındaki bilek güreşi, altına olan talebi artırdı. Bu talebin devam etmesi muhtemel görünüyor. Arada görülen kâr satışlarını ise normal karşılamak gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Altında son günlerde yaşanan satışları da bir kâr realizasyonu olarak değerlendirmenin doğru olacağı aktarılan raporda, “Ons fiyatında 4.000 doların aşağısına geçilirse, 3.800 dolara kadar gevşeme olasılığı belirebilir. Bu seviyelere inilmesi durumunda ise piyasa bunu alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 2026 yılı itibari ile 4750-4900 dolar bandını hedef olarak belirliyoruz. Kısa vadede ise 4.170 dolar aşağısında, 3.800 dolara varabilecek baskı olasılığını da göz ardı etmiyoruz” denildi.

23 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spotta işlem gören 23 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.515 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında geçen hafta 5.910 TL ile tarihi zirve test edilmişti.

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.920 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.660 TL’den gerçekleşiyor. Fiziki piyasa ile spot piyasa arasındaki fiyat makasının, onsta yaşanan sert düşüşe rağmen devam ettiği görülüyor.