Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor?

GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor?
GSS, Prim Borcu, 2015, Vatandaşlar, Sağlık Hizmetleri, Meclis, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GSS prim borçları için yeni bir af düzenlemesi yolda. 2015 yılına ait borçların silinmesi planlanıyor. Bu düzenleme, yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendirirken GSS prim borcu silinecek mi merak konusu. Aftan yararlanabilecekler ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih araştırılıyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler konuşuluyor. Meclis’e getirilecek yeni düzenleme ile zaman aşımına uğrayan borçların silinmesi gündeme geldi.

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

2015 yılına ait GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme Meclis’e geliyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu adımla birlikte toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik borcun ortadan kalkması bekleniyor. 10 yılı aşkın süre önce biriken borçlar, zaman aşımı süresi dolduğu için kapsam dahilinde otomatik olarak silinecek.

Genel Sağlık Sigortası sistemi 2012’de devreye girmişti. Bu sistemde herhangi bir sigortalı işte çalışmayan vatandaşlar, gelir testi sonuçlarına göre GSS kapsamına alındı. Ancak pek çok kişi borçlarını ödeyemediği için prim borçları birikmişti. Yeni düzenleme, bu yükü ortadan kaldırmayı hedefliyor. 

GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor? - 1. Resim

GSS AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, 2015 yılına ait GSS prim borcu bulunan ve 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran vatandaşları kapsayacak. Gelir testi yaptırmamış ya da prim borcunu ödeyememiş olan kişiler de affın kapsamına dahil edilecek. Daha önce 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar için de benzer bir uygulama yapılmıştı. 

GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor? - 2. Resim

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

GSS borç affı düzenlemesinin 23 Ekim 2025 tarihinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin vergi paketine eklenerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi de bu düzenleme için önemli bir eşik. GSS prim borcu bulunan vatandaşlar, 31 Aralık 2025’e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra borçların etkisi devreye girebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

9 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 42 şüpheli yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldı - HaberlerGalatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldıŞampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç? - HaberlerŞampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç?Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi - HaberlerÇimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldiİşte muhtemel ilk 11! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? - Haberlerİşte muhtemel ilk 11! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?Chelsea - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam! - HaberlerChelsea - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam!Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! - HaberlerEintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...