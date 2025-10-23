GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler konuşuluyor. Meclis’e getirilecek yeni düzenleme ile zaman aşımına uğrayan borçların silinmesi gündeme geldi.

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

2015 yılına ait GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme Meclis’e geliyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu adımla birlikte toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik borcun ortadan kalkması bekleniyor. 10 yılı aşkın süre önce biriken borçlar, zaman aşımı süresi dolduğu için kapsam dahilinde otomatik olarak silinecek.

Genel Sağlık Sigortası sistemi 2012’de devreye girmişti. Bu sistemde herhangi bir sigortalı işte çalışmayan vatandaşlar, gelir testi sonuçlarına göre GSS kapsamına alındı. Ancak pek çok kişi borçlarını ödeyemediği için prim borçları birikmişti. Yeni düzenleme, bu yükü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

GSS AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, 2015 yılına ait GSS prim borcu bulunan ve 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran vatandaşları kapsayacak. Gelir testi yaptırmamış ya da prim borcunu ödeyememiş olan kişiler de affın kapsamına dahil edilecek. Daha önce 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar için de benzer bir uygulama yapılmıştı.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

GSS borç affı düzenlemesinin 23 Ekim 2025 tarihinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin vergi paketine eklenerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi de bu düzenleme için önemli bir eşik. GSS prim borcu bulunan vatandaşlar, 31 Aralık 2025’e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra borçların etkisi devreye girebilir.