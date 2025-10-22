Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!

Liverpool oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alrken attığı 3 gole karşılık 3 gol yedi ve averajda 0’da kaldı. 17. sıraya yerleşen Liverpool formunu yükselterek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Eintracht Frankfurt ise aynı puanla grupta 16. sırada yer alıyor. Alman ekibi de 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 6 gol ve yediği 6 golle averajını 0’da tutuyor.

EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Frankfurt: Kauã, R. Kristensen, R. Koch, A. Theate, N. Brown, R. Doan, F. Chaïbi, E. Skhiri, C. Uzun, J. Bahoya, J. Burkardt

Liverpool: G. Mamardashvili, C. Bradley, I. Konaté, V. van Dijk, M. Kerkez, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, M. Salah, F. Wirtz, C. Gakpo, H. Ekitiké