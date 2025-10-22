Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!
Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı canlı yayın kanalı ve başlama saati netlik kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. haftasında ise birçok farklı maç ekranlarda yer alacak. Bu akşam Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, güçlü rakibi Liverpool’u ağırlayacak!
Liverpool oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alrken attığı 3 gole karşılık 3 gol yedi ve averajda 0’da kaldı. 17. sıraya yerleşen Liverpool formunu yükselterek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.
Eintracht Frankfurt ise aynı puanla grupta 16. sırada yer alıyor. Alman ekibi de 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 6 gol ve yediği 6 golle averajını 0’da tutuyor.
EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Frankfurt: Kauã, R. Kristensen, R. Koch, A. Theate, N. Brown, R. Doan, F. Chaïbi, E. Skhiri, C. Uzun, J. Bahoya, J. Burkardt
Liverpool: G. Mamardashvili, C. Bradley, I. Konaté, V. van Dijk, M. Kerkez, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, M. Salah, F. Wirtz, C. Gakpo, H. Ekitiké