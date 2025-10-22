Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!
Eintracht Frankfurt, Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi, Canlı Yayın, TRT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı canlı yayın kanalı ve başlama saati netlik kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. haftasında ise birçok farklı maç ekranlarda yer alacak. Bu akşam Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, güçlü rakibi Liverpool’u ağırlayacak!

Liverpool oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alrken attığı 3 gole karşılık 3 gol yedi ve averajda 0’da kaldı. 17. sıraya yerleşen Liverpool formunu yükselterek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Eintracht Frankfurt ise aynı puanla grupta 16. sırada yer alıyor. Alman ekibi de 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 6 gol ve yediği 6 golle averajını 0’da tutuyor.

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! - 1. Resim

EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! - 2. Resim

EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! - 3. Resim

EİNTRACHT FRANKFURT - LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Frankfurt: Kauã, R. Kristensen, R. Koch, A. Theate, N. Brown, R. Doan, F. Chaïbi, E. Skhiri, C. Uzun, J. Bahoya, J. Burkardt

Liverpool: G. Mamardashvili, C. Bradley, I. Konaté, V. van Dijk, M. Kerkez, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, M. Salah, F. Wirtz, C. Gakpo, H. Ekitiké

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk asıllı kadın İngiltere'de kahve döktü! 150 sterlin para cezası verildiSivas'ta skandal görüntü! Halk otobüsü şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darbetmeye kalktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde! - HaberlerFerit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!ChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde! - HaberlerChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde!Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dersleri ne zaman başlıyor? 2025-2026 Akademik Takvim - HaberlerAnadolu Üniversitesi Açıköğretim dersleri ne zaman başlıyor? 2025-2026 Akademik TakvimKuruluş Orhan bu akşam var mı? 22 Ekim ATV yayın akışı merak ediliyor - HaberlerKuruluş Orhan bu akşam var mı? 22 Ekim ATV yayın akışı merak ediliyor29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde ulaşım bedava olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücreti gündemde! - Haberler29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde ulaşım bedava olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücreti gündemde!İncinmişsin diyen adam öldü mü, neden öldü? Hasan Yılmaz'ın ölüm nedeni geniş yankı uyandırdı - Haberlerİncinmişsin diyen adam öldü mü, neden öldü? Hasan Yılmaz'ın ölüm nedeni geniş yankı uyandırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...