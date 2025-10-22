Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Veri sızıntısı oldu mu? ÖSYM’den YKS iddialarına cevap

Veri sızıntısı oldu mu? ÖSYM’den YKS iddialarına cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Veri sızıntısı oldu mu? ÖSYM’den YKS iddialarına cevap
Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ÖSYM, YKS tercih değişikliği iddialarını yalanlayarak, kullanıcı bilgileri ve şifrelerde herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı. Başkanlık, adayların TC kimlik numarası ve AIS şifrelerini paylaşmamasının güvenlik açısından kritik olduğunu vurguladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), kullanıcı bilgilerini içeren bilgi sistemlerinin güvenli bir şekilde korunduğunu ve herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.

Bazı basın ve sosyal medya haberlerinde, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddialarına yanıt veren ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi’nde (AIS) kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını belirtti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda da adayların TC kimlik numarası ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmalarına bağlı sorunların basına yansıdığı hatırlatılarak, kullanıcı bilgilerini gizli tutmanın adayların kendi sorumluluğunda olduğu vurgulandı. TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerinin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten ortak İsrail tepkisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'ÖSYM sistemine girildi' iddiası! Adayların tercihleri nasıl değişti? - EğitimAdayların tercihleri nasıl değişti?Üç yılda mezuniyet yüzleri güldürdü! Öğrenciler kısa sürede mesleğe atılmak istiyor - EğitimÖğrenciler kısa sürede mesleğe atılmak istiyorErdoğan'dan 'üzerinde biraz daha çalışın' talimatı! Liselerin kısaltılması rafa kalktı - EğitimLisede süre tartışması... 2+2 rafa kalktıZorunlu eğitim kısalıyor: Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldi - EğitimRapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldiAvrupa’nın en iyi üniversiteleri Türk gençleri için geliyor - EğitimAvrupa’nın en iyi üniversiteleri Türk gençleri için geliyorVali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda - EğitimVali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...