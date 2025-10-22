Veri sızıntısı oldu mu? ÖSYM’den YKS iddialarına cevap

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), kullanıcı bilgilerini içeren bilgi sistemlerinin güvenli bir şekilde korunduğunu ve herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.

İlgili Haber 'ÖSYM sistemine girildi' iddiası! Adayların tercihleri nasıl değişti?

Bazı basın ve sosyal medya haberlerinde, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddialarına yanıt veren ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi’nde (AIS) kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını belirtti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda da adayların TC kimlik numarası ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmalarına bağlı sorunların basına yansıdığı hatırlatılarak, kullanıcı bilgilerini gizli tutmanın adayların kendi sorumluluğunda olduğu vurgulandı. TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerinin paylaşılmaması uyarısında bulundu.