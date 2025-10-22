HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 HMGS/2 sonuçları, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül'de tamamlanmasının ardından HMGS sınavı sonrasında "HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi.

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih duyuruldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek.