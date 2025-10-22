Erişebilir bütçeyle müstakil ev hayali kuranlara Nida Arsa ile kârlı arsa yatırım fırsatı

Ege’nin incisi İzmir’in Dikili ilçesinde altyapısından sosyal tesisine, yeşil alanından alışveriş imkânlarına kadar pek çok ihtiyacın yer alacağı bir yaşam alanı tasarladıklarını söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Erişebilir bütçelerle müstakil ev hayali kuranlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Nidaköy İzmir Dikili’den arsa alanlar, kendi müstakil konutlarını diledikleri zaman, diledikleri şekilde inşa edebilecekler” dedi.

Türkiye’nin en değerli lokasyonlarında, erişilebilir bütçelerle; altyapısı hazır, sosyal alanlarla zenginleştirilmiş konut imarlı, müstakil tapulu arsa satışı yapmak amacıyla Tahincioğlu çatısı altında kurulan Nida Arsa, Ege’nin incisi İzmir’in Dikili ilçesinde cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. Nidaköy İzmir Dikili’deki konut imarlı arsalar, yatırımcısına hem yüksek prim potansiyeli hem de planlı bir bölgede ev sahibi olma imkânı sağlıyor.

Toplam 1 milyon 97 bin metrekarelik bir alanda geliştirilen Nidaköy İzmir Dikili projesindeki 276,700 metrekarelik konut imarlı 504 adet arsa ve 12 bin 784 metrekare ticari alanı, peyderpey satışa sunuyor. Tahincioğlu tarafından inşa edilerek satışa çıkarılacak olan Nidapark İzmir Dikili konutlarının da yer alacağı Nidaköy İzmir Dikili projesinde ayrıca termal turizm alanları, günübirlik tesis alanları ve park alanları bulunuyor. Sosyal donatı alanlarında cami, okul, aile sağlık merkezi gibi kurumlara yer verilen Nidaköy İzmir Dikili, doğa ile iç içe, sakin ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

"HERKESİN YAŞAMAK İSTEYECEĞİ BİR KASABA DOĞUYOR"

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Nidaköy İzmir Dikili’nin sadece konut imarlı parsellerden oluşan bir alan olmadığını belirterek “Altyapısından sosyal tesisine, yeşil alanından alışveriş imkânlarına kadar birçok detayın düşünüldüğü bir yaşam alanı tasarladık. Nidaköy İzmir Dikili’den konut imarlı arsa alanlar, kendi müstakil evlerini diledikleri zaman, diledikleri şekilde inşa edebilecekler” dedi. Nidaköy İzmir Dikili’nin zamanla, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayabilecek, bölgenin gözde konut alanlarından biri olacağını dile getiren Tahincioğlu, “İzmir’in en gözde ilçelerinden biri olan Dikili’de, itinayla planlanmış müstakil tapulu, herkesin yaşamak isteyeceği yepyeni bir kasaba doğuyor. Nidaköy İzmir Dikili, Dikili merkeze 5, Ayvalık’a 20, Bergama’ya 30 ve deniz yolu ile Midilli’ye 30 dakika mesafede yer alıyor” diye konuştu.

Nidaköy İzmir Dikili’nin Ege’de ulaşılabilir bir bütçeyle müstakil ev hayali kuranlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu dile getiren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Nidaköy İzmir Dikili, arsa yatırımının yüksek getiri potansiyeli ile uygun maliyetlerle ev sahibi olma imkânını bir araya getiriyor. Öte yandan Nidaköy İzmir Dikili, yüksek konut fiyatları yüzünden ev sahibi olamayan ama gayrimenkulün yüksek getirisinden yararlanmak isteyenler için de iyi bir alternatif oluşturuyor. Bu sayede uzun zamandır gayrimenkul yatırımından uzaklaşan orta-üst gelir seviyesine sahip beyaz yaka çalışanları tekrar gayrimenkulle buluşturacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

"ARSA ALIRKEN YATIRIMCININ ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Günümüzde arsanın, diğer gayrimenkullere kıyasla daha kolay erişilebilir ve daha yüksek getiri sağlayan bir yatırım imkânı sunduğunu vurgulayan Özcan Tahincioğlu, şunları söyledi:

“Gayrimenkul sektöründe yaşanan fiyat artışları, yatırımcıları alternatif kazanç yolları aramaya yönlendirdi. Bu noktada öne çıkan arsa yatırımları; uzun vadeli değer artışı, gelişim potansiyeli ve düşük bakım maliyeti gibi avantajlarıyla son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri haline geldi. Özellikle turizm, sanayi veya ticaret faaliyetlerinin yoğunlaştığı, hızlı gelişim gösteren bölgeler, arsa yatırımlarında bir adım öne çıkıyor. Fakat yatırımcıların arsaların imar durumlarını kontrol etmeden yatırım yapmamaları ve imarsız arsalar konusunda dikkatli olmaları gerekir. İzmir’in gözde ilçelerinden biri olan Dikili ise hem doğal güzellikleri hem de gelişen altyapısıyla yatırımcıların dikkatini çeken cazip bölgelerin başında geliyor. Denize kıyısı, temiz havası, termal kaynakları ve artan turizm potansiyeli ile öne çıkan Dikili; büyükşehirlere yakın konumu ve gelişen ulaşım olanakları sayesinde, Ege’de müstakil ve sakin bir yaşam arayanlara aradıkları pek çok imkânı bir arada sunuyor. Biz de Nidaköy İzmir Dikili ile bu güzel ilçede, hem arsa yatırımı yapmak hem de ileride kendi müstakil evine sahip olmak isteyenler için hâlihazırda konut imarı olan avantajlı bir yatırım alternatifi oluşturduk.”

YÜZDE 10 PEŞİNATLA VADE FARKSIZ 30 AYA VARAN TAKSİT İMKANI

Nidaköy İzmir Dikili’nin zaman içinde dört dörtlük bir müstakil konut sitesine dönüşecek şekilde tasarlandığını anlatan Özcan Tahincioğlu, “Fiyatları 4 milyon 950 bin TL’den başlayan arsalarımız için yüzde 10 peşinat ile vade farksız 30 aya varan taksit imkânı sağlayan bir ödeme planı oluşturduk. Arsa sahipleri, önümüzdeki dönemde müstakil konut sahibi olmak istediklerinde nasıl bir evde yaşayabileceklerini görebilmeleri için örnek villalarımızın planlarını ve görsellerini hazırladık. Ayrıca Nidaköy İzmir Dikili’deki arsalar, ortak alımlar için de uygun. Örneğin, 400 metrekarelik bir arsayı iki ortak olarak alıp 200’er metrekarelik alanlarda iki ayrı villa inşa etmek mümkün. Böylece kendi komşularını kendileri seçebilecek olan Nidaköy İzmir Dikili sakinleri için ikili ve üçlü örnek villa ve plan görsellerimiz de mevcut. Türkiye’nin dört bir yanında, Ege’de müstakil bir ev sahibi olmanın hayalini kuran herkesi satış ofisimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” açıklamasında bulundu.