Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede gelinen son durum ele alındı. Açıklamada, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı İzleme Toplantısı yapıldı.

Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinin ardından, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarının tüm kurumların koordinasyonu içerisinde hız kazandığı belirtilen açıklamada, 2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı'nda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarla mücadelede gelinen son aşamanın kapsamlı şekilde ele alındığı, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçların değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylem Planı, elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi, cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması, toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele, reklam ve tanıtım düzenlemeleri ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olmak üzere 7 öncelik alanı üzerine yapılandırılmış olup, toplantıda bu alanların her birine ilişkin gerçekleşmeler ele alınmıştır.

548 BİN SİTEYE ERİŞİM ENGELLENDİ

Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellenmiştir. Sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılı gerçekleşmesi olarak ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellenmiş, yasa dışı bahis sitelerine ait alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı olarak takip edilmiştir."

Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve uygulama tabanlı yönlendirmelere ilişkin erişim engelleme kararları uygulandığı belirtilen açıklamada, 2025 itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresinin devre dışı bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Toplantıda, finansal sistemin yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan temel mekanizma olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

11 KURULUŞUN FAALİYETİ DURDURULDU

"Bu kapsamda bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformları yoğun denetimlere tabi tutulmuştur. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımına ilişkin çok sayıda hesap üzerinde detaylı işlem analizleri gerçekleştirilmiş, çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto varlık platformu hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Kripto varlık işlemlerine ilişkin limit ve sınırlar getirilmiş, şüpheli finansal akışlar soruşturma kapsamına alınmış, tespit edilen işlemler adli mercilere bildirilerek el koyma süreçleri başlatılmıştır. 11 kuruluşun faaliyeti durdurulmuş, 4 kuruluşun faaliyet izni iptal edilmiştir.

42 MİLYON PARA CEZASI

Toplumsal düzeyde caydırıcılığın artırılması amacıyla 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 lira idari para cezası uygulanmıştır. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmiş, sağlık ve sosyal hizmetler alanında 1861 eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde 27 bin 652 kişiye danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici faaliyetlerin pedagojik anlamda sürece önemli katkılar sağladığı vurgulanmıştır."

"ELDE EDİLEN KAZANIMLAR DAHA DA İLERİYE TAŞINACAKTIR"

Açıklamada, uluslararası alanda ise mücadelenin kaynak ülkeler düzeyinde önlenmesi ve ülkeler arası ortak tutum geliştirilmesi amacıyla 43 yurt dışı misyon vasıtasıyla girişimlerde bulunulduğu ve uluslararası kuruluşlar nezdinde işbirliği süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

Toplantıda, bahis ve kumar suçlarına yönelik caydırıcılığın artırılması amacıyla adli ve idari cezaların güçlendirilmesine yönelik yürütülen teknik çalışmaların ele alındığı aktarılan açıklamada, finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerin önlenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına ilave yetkiler verilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı, finansal kuruluşların bu tür işlemleri engellememesi halinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile bunlara hizmet sağlayan yasa dışı ödeme altyapılarının tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yapılacak teknik ve operasyonel çalışmaların yanı sıra Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bahis ve kumar ile mücadele kapsamında ilave yetkiler verilmesi hususlarının toplantıda ele alındığı bildirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hasan Kaymak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.

