Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş adamı Sadettin Saran, sahibi olduğu yayın grubu aracılığıyla futbol müsabakasında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıktı. Saran, mahkemede aylık gelirini açıkladı.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında sahibi olduğu "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla Mart 2025'te iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Saran 'şüpheli' olarak yer almıştı.

Sadettin Saran, yasa dışı bahis davası kapsamında 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'nda

AYRLIK GELİRİ 5 MİLYON TL

Sadettin Saran, mahkemede aylık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Saran'ın "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

