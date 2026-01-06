Süper Kupa Yarı Finali'nde Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Sarıçam'da ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 'Her Deplasman Bir Okul Projesi' kapsamında Adana merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, daha sonra Fenerbahçe forması imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Adana'da öğrencilerle buluşan Sadettin Saran, Fenerbahçe forması imzaladı

"SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ"

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Saran, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası