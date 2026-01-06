Anadolu Ajansı
Sadettin Saran, Adana'da öğrencileriyle buluştu: Bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız
Süper Kupa Yarı Finali'nde Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Sarıçam'da ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul Projesi' kapsamında Adana'daki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi ve onlara hediyeler dağıttı.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adana'daki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti.
- Saran, öğrencilerle sohbet etti, çanta dağıttı ve forma imzaladı.
- Başkan Saran,"Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 'Her Deplasman Bir Okul Projesi' kapsamında Adana merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, daha sonra Fenerbahçe forması imzalayarak fotoğraf çektirdi.
"SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ"
Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Saran, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.
