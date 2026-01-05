Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adana'da yarın Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi kısa bir açıklama yaptı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Adana'da A Spor'a kısa bir açıklamada bulundu.

Kupayı kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk. Adana güzel yer, Adana'nın insanı sıcak, burada olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Saran, "Takımın motivasyonunu nasıl gördünüz?" şeklindeki soruya ise "Gayet iyi gördüm" cevabını verdi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakanın galibi, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

