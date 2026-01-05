Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu: 11 eksik var
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.
- Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba, Samsunspor maçının kadrosuna dahil edildi.
- İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran