Fenerbahçe'nin kapısından dönen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman, sarı lacivertli takımla yaptığı görüşmeler ve PSV'de kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da kalma kararına dair açıklamalar yaptı.

"BUNU YAPMAMAYA KARAR VERDİM"

Sarı lacivertli takımla yapılan transfer görüşmesine ilişkin olarak ESPN'e konuşan Veerman, "Sadece mutluyum. Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum. İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim." dedi.

"PSV BU ANLAŞMAYI ONAYLAMADI"

Brentford'ın teklifini PSV'nin onaylamadığını kaydeden Joey Veerman, "Prensip olarak sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı." şeklinde konuştu.

