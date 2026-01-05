Fenerbahçe, lazio’nun fas asıllı fransız orta sahası ile anlaştı. Sarı lacivertliler yaz döneminde es geçilen 8 numarayı İtalya’da buldu. Matteo Guendouzi ile prensipte el sıkışıldı. İtalyan ekibi de ikna olursa transfer Samsun maçı sonrası bitecek.

Ara transfere Anthony Musaba hamlesiyle giriş yapan Fenerbahçe ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Ali Koç yönetiminin atladığı 8 numara transferi için Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki Fas asıllı Fransız yıldız, Fenerbahçe’nin yıllık 5 milyon avrodan 4 artı 1 senelik sözleşme teklifini kabul etti. Milli oyuncu, Lazio’daki ücretinin iki katını sunan sarı lacivertlilere gelmek için onay verdi, ancak son sözü Guenouzi’nin tapusunu elinde tutan Lazio söyleyecek. İtalyan medyası transferin bittiğini öne sürse de henüz kulüpler arasında anlaşma kesinleşmiş değil.

LAZİO’YA VEDA ETTİ!

Piyasa değeri 28 milyon avro olan Matteo Guendouzi için Lazio’nun 25 milyon avroluk bonservis beklentisi var. Fenerbahçe ise İtalyanlara ilk etapta 20 milyon avroluk bir teklif sundu. Kulüpler arasında pazarlık devam ederken tarafların orta bulmaya yakın olduğu biliniyor. Bir son dakika sürprizi çıkmazsa Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğlulları’nın Samsunspor maçı sonrası İtalya’ya giderek transfere nokta koyması bekleniyor. İtalyan medyası, Guendouzi’nin Napoli karşısında Lazio’ya veda maçını oynadığını yazıyor.

NKUNKU OLMUYOR

F.Bahçe’nin golcü adaylarından Christopher Nkunku, önceliğinin Milan’da kalmak olduğunu söyledi. Sarı lacivertliler Napoli ile 25 milyon avroda anlaşırsa yine de futbolcuyu iknaya çalışacak.

