Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sezon içi transfer döneminin ikinci transferini eski oyuncusu Nando De Colo'yu takıma katarak yaptı.

AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando De Colo'yu transfer etti.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Fenerbahçe Beko Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, 38 yaşındaki yıldız ismin transferini resmen duyurdu.

Beinsports'a konuşan Cem Ciritci, "Nando De Colo camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." dedi.

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe Beko, Cem Ciritci'nin açıklamasının ardından bir paylaşım yaparak "Pardon, bu saatte başka bir iletişim planımız vardı. Nando De Colo yeniden Fenerbahçe Beko’da!" ifadeleriyle transferi duyurdu.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Nando de Colo, 2019 yılında başantrenörlüğünü Zeljko Obradovic'in yaptığı Fenerbahçe Beko'ya katılmış ve 2022 yılına kadar forma giymişti.

