ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrası Grönland ve Kuzey Kutbu’na ilişkin bir anlaşmanın çerçevesinin oluştuğunu belirterek, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini askıya aldığını açıkladı. Trump, sürecin NATO ülkeleri için olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Grönland ve Kuzey Kutbu Bölgesi’ne ilişkin gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturduklarını açıklayan Trump, bu kapsamda 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin uygulanmayacağını duyurdu.

Trump, söz konusu çözümün sonuçlandırılması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için “son derece olumlu” olacağını belirtti. Grönland’ı da kapsayan “Altın Kubbe” projesine ilişkin ek görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Trump, müzakereler ilerledikçe kamuoyuna daha fazla bilgi verileceğini ifade etti.

Müzakerelerin, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer yetkililer tarafından yürütüleceğini belirten Trump, sürecin doğrudan kendisine raporlanacağını söyledi.

