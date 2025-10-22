Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kasım indirimleri, milyonlarca tüketicinin merakla beklediği alışveriş indirimleriyle Kasım ayını hareketlendirecek. İndirimler teknoloji, giyim ve kozmetik kategorilerinde fırsatlar sunacak.

Kasım ayı yaklaşırken, Efsane Cuma gibi indirim etkinlikleri için geri sayım başladı. Markalar ve online platformlar, 2025 kampanyaları için hazırlıklarını yoğunlaştırıyor.

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında Efsane Cuma indirimleri 28 Kasım Cuma günü başlayacak. Ancak kampanyalar yalnızca bir günle sınırlı kalmıyor. Pek çok marka indirimlerini günler öncesinden başlatıyor ve Aralık ayının ilk haftasına kadar sürdürüyor. Bu dönem, yılın en yoğun alışveriş sezonu olarak biliniyor.

Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 1. Resim

Bu süre zarfında elektronik, giyim, kozmetik, ev eşyası ve market ürünlerinde yüksek oranlı indirimler sunulacak. Tüketiciler ayrıca ücretsiz kargo, taksitli ödeme ve ekstra indirim gibi ek avantajlardan da yararlanabilecek.

Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 2. Resim

KASIM İNDİRİMİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Efsane Cuma her yıl Kasım ayının son Cuma günü düzenleniyor. 2025 yılında bu tarih 28 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Kampanyaların büyük kısmı bu tarihten önce başlarken, bazı markalar indirimleri yıl sonuna kadar uzatabiliyor. Bu dönemde özellikle elektronik eşya, giyim ve kozmetik sektörlerinde büyük indirimler bekleniyor. Tüketiciler, avantajlı alışveriş için bu tarihleri yakından takip ediyor.

Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 3. Resim

EFSANE KASIM TARİHİ

Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak bilinen büyük indirim dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ayının son haftasında yapılacak. 28 Kasım tarihinden itibaren mağazalar ve online alışveriş siteleri, yılın en cazip kampanyalarını sunacak.

Efsane Cuma haftasında televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar, ev aletleri, kozmetik ürünleri ve giyim gibi pek çok kategoride indirim oranlarının yüksek olması bekleniyor. Bu yüzden alışveriş planı yapmak isteyenler için Kasım ayı kritik bir dönem haline geliyor.

Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 4. Resim

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Pek çok marka indirimlerini bir haftalık bir döneme yayıyor. Bazı kampanyalar Aralık ayının başına kadar devam edebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da suların çekilmesiyle ortaya çıktı: Tam 12 bin yaşında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?NBA maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? - HaberlerNBA maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir?Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı - HaberlerSinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldıEcogreen halka arz bugün talep topluyor! ECOGR halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? - HaberlerEcogreen halka arz bugün talep topluyor! ECOGR halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?İstanbul'da bugün yağmur var mı? 22 Ekim MGM hava durumu raporunu paylaştı - Haberlerİstanbul'da bugün yağmur var mı? 22 Ekim MGM hava durumu raporunu paylaştı22 Ekim Çarşamba TV'de yeni bölümü olan diziler! - Haberler22 Ekim Çarşamba TV'de yeni bölümü olan diziler!
Sonraki Haber Yükleniyor...