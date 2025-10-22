Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kasım ayı yaklaşırken, Efsane Cuma gibi indirim etkinlikleri için geri sayım başladı. Markalar ve online platformlar, 2025 kampanyaları için hazırlıklarını yoğunlaştırıyor.

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında Efsane Cuma indirimleri 28 Kasım Cuma günü başlayacak. Ancak kampanyalar yalnızca bir günle sınırlı kalmıyor. Pek çok marka indirimlerini günler öncesinden başlatıyor ve Aralık ayının ilk haftasına kadar sürdürüyor. Bu dönem, yılın en yoğun alışveriş sezonu olarak biliniyor.

Bu süre zarfında elektronik, giyim, kozmetik, ev eşyası ve market ürünlerinde yüksek oranlı indirimler sunulacak. Tüketiciler ayrıca ücretsiz kargo, taksitli ödeme ve ekstra indirim gibi ek avantajlardan da yararlanabilecek.

KASIM İNDİRİMİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Efsane Cuma her yıl Kasım ayının son Cuma günü düzenleniyor. 2025 yılında bu tarih 28 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Kampanyaların büyük kısmı bu tarihten önce başlarken, bazı markalar indirimleri yıl sonuna kadar uzatabiliyor. Bu dönemde özellikle elektronik eşya, giyim ve kozmetik sektörlerinde büyük indirimler bekleniyor. Tüketiciler, avantajlı alışveriş için bu tarihleri yakından takip ediyor.

EFSANE KASIM TARİHİ

Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak bilinen büyük indirim dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ayının son haftasında yapılacak. 28 Kasım tarihinden itibaren mağazalar ve online alışveriş siteleri, yılın en cazip kampanyalarını sunacak.

Efsane Cuma haftasında televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar, ev aletleri, kozmetik ürünleri ve giyim gibi pek çok kategoride indirim oranlarının yüksek olması bekleniyor. Bu yüzden alışveriş planı yapmak isteyenler için Kasım ayı kritik bir dönem haline geliyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Pek çok marka indirimlerini bir haftalık bir döneme yayıyor. Bazı kampanyalar Aralık ayının başına kadar devam edebiliyor.