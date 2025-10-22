Ecogreen halka arz bugün talep topluyor! ECOGR halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Ecogreen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu belli oldu! Şirketin 1,1 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı, yatırımcıların yoğun ilgisiyle 22 Ekim itibarıyla talep toplamaya başladı. Borsa İstanbul’a adım atmaya hazırlanan şirket, çevreci yatırımları ve sürdürülebilir enerji projeleriyle dikkat çekiyor.

ECOGREEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ecogreen Enerji Holding’in halka arzı 22, 23 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde, üç iş günü boyunca gerçekleştirilecek. Hisse başına fiyat 10,40 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL, halka açıklık oranı ise %20,37 olarak açıklandı.

Toplamda 110 milyon adet pay “Bireysele Eşit Dağıtım” yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

ECOGREEN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

BTC Turk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ECOGREEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Muhtemel)

150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL)

⁠250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)

350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

⁠500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)

700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)

Rakamlar bireysel yatırımcı katılım oranına göre değişiklik gösterebilir.

ECOGREEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım endeksi kriterlerine göre yapılan incelemelerde Ecogreen Enerji Holding (ECOGR) hissesinin katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı. Faizsiz yatırım ilkelerine hassasi,yet gösteren yatırımcıların halka arza katılmadan önce detaylı değerlendirme yapmaları belirtildi.

ECOGREEN ENERJİ NE İŞ YAPAR?

Ecogreen Enerji Holding Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket biyogaz, biyokütle ve güneş enerjisi alanlarında üretim yapıyor ve 9 farklı bölgede bulunan tesislerinde yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretiyor. Biyogaza dayalı Ecofer Gübre Fabrikası ile tarımsal üretime de katkı sağlıyor. Ecogreen şirketinin ise tamamı Osman Uğurlu’ya ait.