iPhone 17 ile rekora koşuyor! Apple hisseleri 4 trilyon dolarla uçuşa geçti

iPhone 17 ile rekora koşuyor! Apple hisseleri 4 trilyon dolarla uçuşa geçti

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

Apple hisseleri, yeni iPhone 17'nin satışlarının artmasının ardından yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Teknoloji devinin 10 gündeki satışları, aynı dönemdeki iPhone 16 satışlarından yüzde 14 daha fazla oldu. Şirketin piyasa değerini neredeyse 4 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı.

Apple hisseleri, İphone 17'nin piyasaya sürülmesinin ardından yükselişe geçti. Yeni telefonun ABD ve Çin'de eylül ayında piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 10 gündeki satışları, aynı dönemdeki iPhone 16 satışlarından yüzde 14 daha fazla oldu. Şirketin piyasa değerini neredeyse 4 trilyon dolara ulaştı. 

The Telegraph'ın haberine göre; Counterpoint Research'ün analizinde Apple, bu yıl ABD borsasında önemli bir düşüş yaşamıştı. Donald Trump'ın tedarik zincirlerini vuran kapsamlı gümrük vergilerini açıklamasının ardından şirketin hisse fiyatı nisan ayında yüzde 31'e kadar geriledi. Ancak iPhone üreticisi toparlanmayı başardı ve hisse senedi fiyatı bu yıl şu ana kadar yüzde 5,35 arttı.

ABD endeksi S&P 500 pazartesi günü yüzde 0,96, Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,83 yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin ile iyi geçineceğimizi düşünüyorum” dedi.

ÇİN VERGİLERİNİ %157'YE ÇIKARDI

Trump, Çin’in bilgisayar çipi üretimi için gerekli olan nadir toprak elementlerine yönelik kapsamlı ihracat kontrolleri getirmesinin ardından Çin’e yüzde 100 oranında yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Bunun, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı toplam gümrük vergisini yüzde 157’ye çıkaracağını söyledi.

ANLAŞMA SİNYALLERİ VERİLDİ

Ancak ABD Başkanı, ay sonunda Güney Kore’de iki liderin bir araya gelmesiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile anlaşmaya varabileceğinin sinyalini verdi.

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Başkan Xi ile görüşüyorum, çok iyi bir ilişkimiz var. Birkaç hafta içinde Güney Kore’de bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Çin ile çok iyi bir ilişkimiz var.” ifadelerini kullandı.

Yatırım bankası Evercore’un araştırma kolu Evercore ISI da Apple hissesini "taktiksel olarak daha iyi performans gösterenler listesine" ekledi. Kurum, güçlü iPhone satış verilerinin "bunun ortalama iPhone yenileme döngüsünden daha uzun olabileceğini" gösterdiğini belirtti. Yatırımcıların bölgesel bankalara ilişkin endişeleri ve ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin azalmasıyla diğer ABD hisse senetleri de değer kazandı.


Kaynak: Dış Haberler

