Alanya'ya turist akını! Lüks gemi limana demir attı

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Antalya Alanya'ya öğle saatlerinde Bahama Bandıralı 'Marella Discovery 2' isimli lüks kruvaziyer limana ulaştı.

1788 YOLCUSU BULUNUYOR

Limana demir atan yolcu gemisinde 1788 yolcu ve 728 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Bodrum'dan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 18.30 sıralarında Alanya'dan ayrılması bekleniyor.