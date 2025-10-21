Alanya'ya turist akını! Lüks gemi limana demir attı
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bahama bandıralı 'Marella Discovery 2' adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi öğle saatlerinde Antalya Alanya'ya ulaştı. 1788 yolcu ve 728 mürettebat bulunan gemide limana demir attı. Çoğunluğu İngiliz olan turistler, ilçedeki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.
Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Antalya Alanya'ya öğle saatlerinde Bahama Bandıralı 'Marella Discovery 2' isimli lüks kruvaziyer limana ulaştı.
1788 YOLCUSU BULUNUYOR
Limana demir atan yolcu gemisinde 1788 yolcu ve 728 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.
Bodrum'dan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 18.30 sıralarında Alanya'dan ayrılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir