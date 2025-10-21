Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamsi ve istavrit 75 liraya düştü! Kapış kapış satılıyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz yıl çok olmayan hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Balıkçılar kasa kasa hamsilerle kıyıya dönerken, tezgahlarda hamsi ve istavritin fiyatı 75 liraya düştü.

Samsun'da balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü. Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilosu 75 liraya kadar düştü.

"VATANDAŞLAR UYGUN FİYATA BALIK ALABİLİYOR" 

Samsun'da balık satıcısı Dündar Kırbaş, balık bolluğunun başladığını belirterek, "Hamsi tezgahlara bol geldi, fiyatlar da düştü. Vatandaşlar uygun fiyata balık alabiliyor" dedi.

Hamsi ve istavrit 75 liraya düştü! Kapış kapış satılıyor - 1. Resim

KİLOSU 50 LİRAYA DÜŞEBİLİR 

Kırbaş, "Hamsi tezgahlara bol geldi, fiyatlar düştü. Vatandaşlar uygun fiyata balık alabiliyor. Bu yıl palamut olmadığından hamsi çok bol. Bolluk biraz daha sürecek ve vatandaş bundan yararlanacak. Şu an 2 kilosu 150 liraya düştü, ilerleyen süreçte 2 kilosu 100 liraya da düşebilir. Bu sene millet hamsiye doyacak" diye konuştu.

Hamsi ve istavrit 75 liraya düştü! Kapış kapış satılıyor - 2. Resim

VATANDAŞLAR FİYATTAN MEMNUN

Vatandaşlar ise fiyatlardan memnuniyetlerini dile getirdi. Yaşar Vural, "Fiyatın daha da uygun olmasını isterim. Çünkü fakir fukara yer. Denizden babam çıksa yerim. Fiyatı uygun, besleyici ve kuvvet deposu. Çoluğum çocuğum açısından protein ve demir bakımından çok iyi. İmkanım oldukça her gün yemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Durmuş Dirican, "Balık fiyatları normal sayılır. Alabilecek vatandaş var, alamayacak vatandaş var. Hepsine saygı duyuyorum" sözlerine yer verirken Kurt Bey Koç, "Karadeniz'in ortasında yaşıyoruz ama balığı pahalı yiyoruz" ifadelerini kullandı.

