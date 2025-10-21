Petrol düştü, akaryakıta indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Petrol fiyatlarının son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı ucuzlayacak. İşte detaylar...
Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. 61 dolara kadar gerileyen brent petrolün varil fiyatı son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorindeki fiyat düşüşü 98 kuruş olacak.
21 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|52,18
|53,27
|27,71
|İstanbul Anadolu
|52,00
|53,13
|27,08
|Ankara
|53,03
|54,29
|27,60
|İzmir
|53,35
|54,61
|27,53
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin