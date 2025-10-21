Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Petrol düştü, akaryakıta indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek

Petrol düştü, akaryakıta indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarının son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı ucuzlayacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. 61 dolara kadar gerileyen brent petrolün varil fiyatı son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. 

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorindeki fiyat düşüşü 98 kuruş olacak. 

Petrol düştü, akaryakıta indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek - 1. Resim

21 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,1853,2727,71
İstanbul Anadolu52,0053,1327,08
Ankara53,0354,2927,60
İzmir53,3554,6127,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara elektrik kesintisi 21 Ekim Salı: Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde planlı kesinti var?Türkiye istedi, kapılar açıldı! Haniye ailesi tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cevizde hasat yapıldı! Bu yıl kilosu 150 lira civarında - EkonomiBu yıl kilosu 150 lira civarındaSigaraya bir zam daha! İşte Türkiye'de güncel sigara fiyatları - Ekonomiİşte güncel sigara fiyatlarıİstanbul sosyetesinin gözde mekanıydı! Ünlü restoran Park Şamdan icradan satışa çıkarıldı - EkonomiÜnlü restoran icradan satışa çıkarıldıZararlı kimyasallar ortaya çıktı... Ticaret Bakanlığı, bazı ayakkabı, oyuncak ve çantaların kargoyla Türkiye'ye girişini yasakladı - EkonomiBu ürünler artık Türkiye'ye giremeyecek!Güneydoğu fark attı, 3 büyük il şaşırttı! İşte 9 ayda konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir - EkonomiKonut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir5G öncesi operatörlere fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak - Ekonomi5G öncesi operatörlere fiyat freni
Sonraki Haber Yükleniyor...