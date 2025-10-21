Petrol düştü, akaryakıta indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. 61 dolara kadar gerileyen brent petrolün varil fiyatı son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorindeki fiyat düşüşü 98 kuruş olacak.

21 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,18 53,27 27,71 İstanbul Anadolu 52,00 53,13 27,08 Ankara 53,03 54,29 27,60 İzmir 53,35 54,61 27,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.