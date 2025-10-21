Sigaraya bir zam daha! İşte Türkiye'de güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Imperial Tobacco ve TT grupları da paket fiyatlarını artırdı. Peki Türkiye'de satılan en ucuz ve en pahalı sigara hangisi? İşte Philip Morris, JTI, BAT, Imperial Tobacco ve TT gruplarında güncel sigara fiyatları...
Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris, JTI, BAT gruplarının ardından Imperial Tobacco ve TT gruplarına da zam geldi. Zamlar bugünden itibaren fiyatlara yansıtıldı.
IMPERİAL TOBACCO VE TT GRUBU SİGARALARI NE KADAR OLDU?
Zammın ardından Imperial Tobacco grubunda en ucuz sigara 88 TL, en pahalı sigara ise 105 TL oldu. TT grubunda ise en ucuz sigara 87 TL, en pahalı sigara 105 TL'ye çıktı.
Diğer gruplardaki sigara fiyatları ise şöyle:
BAT Grubu
|En ucuzu:
|90 TL
|En pahalısı:
|105 TL
JTI Grubu
|En ucuzu:
|90 TL
|En pahalısı:
|105 TL
Philip Morrris
|En ucuzu:
|95 TL
|En pahalısı:
|105 TL
