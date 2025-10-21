Sigaraya bir zam daha! İşte Türkiye'de güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris, JTI, BAT gruplarının ardından Imperial Tobacco ve TT gruplarına da zam geldi. Zamlar bugünden itibaren fiyatlara yansıtıldı.

IMPERİAL TOBACCO VE TT GRUBU SİGARALARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Imperial Tobacco grubunda en ucuz sigara 88 TL, en pahalı sigara ise 105 TL oldu. TT grubunda ise en ucuz sigara 87 TL, en pahalı sigara 105 TL'ye çıktı.

Diğer gruplardaki sigara fiyatları ise şöyle:

BAT Grubu

En ucuzu: 90 TL En pahalısı: 105 TL

JTI Grubu

En ucuzu: 90 TL En pahalısı: 105 TL

Philip Morrris