Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, en ucuz paket 95 TL oldu

Sigara fiyatlarına bu sabah bir zam geldi. Zamların, Philips Morris grubuna geldiği öğrenildi. Firmaya ait sigara markalarının en ucuzunun 95 liraya, ortalama fiyatların ise 100-105 liraya yükseltildiği bildirildi.

EN UCUZ SİGARA ARTIK 95 TL

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zam ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aybaş paylaşımında "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.