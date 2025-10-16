Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, en ucuz paket 95 TL oldu

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, en ucuz paket 95 TL oldu

- Güncelleme:
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya zam geldiğini açıkladı. Yapılan son zamla Philips Morris grubuna ait en ucuz sigaranın paketi 95 lira oldu.

Sigara fiyatlarına bu sabah bir zam geldi. Zamların, Philips Morris grubuna geldiği öğrenildi. Firmaya ait sigara markalarının en ucuzunun 95 liraya, ortalama fiyatların ise 100-105 liraya yükseltildiği bildirildi.

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, en ucuz paket 95 TL oldu - 1. Resim

EN UCUZ SİGARA ARTIK 95 TL

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zam ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aybaş paylaşımında "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

