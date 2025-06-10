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3 şehirde milyonlarca kaçak tütün ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta düzenlenen operasyonda milyonlarca tütün ele geçirildi. Yakalanan 54 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Bayburt merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 54 şüpheliden 10'u gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün de aralarında olduğu projeli çalışmayla kaçakçılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

MİLYONLARCA TÜTÜN BULUNDU

Yapılan eş zamanlı operasyonda 3 milyon 920 bin 600 adet boş makaron, 135 bin 760 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş tütün, 8 elektronik sigara, bir sigara dolum makinesi ve bir adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

Bayburt merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 54 şüpheli şahıs hakkında 'Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan 54 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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