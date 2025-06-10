Ferdi Zeyrek'in cenazesinde herkes yutkundu... Acılı eş gözyaşlarına boğuldu: Sözümü tutacağım

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törende konuşan Zeyrek'in eşi, "O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan, "Yapacak çok işim var." diyordu. Hep hayaliydi. "Ben belediye başkanı olacağım" diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum" dedi.

Cuma akşamı elektrik çarpması sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı afiş asıldı.

Cenaze töreninde konuşan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek hep ağladı hem de ağlattı.

NURCAN ZEYREK: ONUN KALBİ BENDE

Acılı eş Nurcan Zeyrek gözyaşlarıyla şunları söyledi:

"O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan, "Yapacak çok işim var." diyordu. Hep hayaliydi. "Ben belediye başkanı olacağım" diyordu.

16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki "Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben ona bugün sözümü verdim. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım.

Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun"

Düzenlenen cenaze töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"ŞİMDİ BİZİM YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR"

"En zor konuşmam" diyen Özel, törende şunları söyledi:

"6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Dedim ki "Genel başkanım, nasıl alacağız Manisa'yı?" Dedi ki "Sen alacaksın." Ben alamadım, Ferdi aldı. 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya.

Yunusemre Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu, "Ben alacağım, kazanacağım orayı abi" diyordu. "Sen büyükşehir adayı olacaksın. Sen alırsın Ferdi" dedim. Dedi "Alınmaz." Yüzde 60'la aldı.

Bana diyordu ki "Yüküm ağır. Memleketi emanet ettin gittin." Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum.

Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer.

"O HAKKINI HELAL ETSİN"

Bir sohbet edip, elini sıkıp yüreğini kazanmadığı kişi yok. Konya'dan gelmişler dua okumaya. "Sen ne geldin, nereden tanıyorsun?" dedim. "Yüzünü gördüm, çok iyi biriymiş" dedi. Kızları, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir, Ferdi'den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin."