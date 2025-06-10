Nurcan Zeyrek kimdir, nereli? Ferdi Zeyrek'in eşi ve çocukları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra, eşi Nurcan Zeyrek ismi merak ediliyor. Nurcan Zeyrek, eşinin siyasi kariyerinde en büyük destekçisi olarak biliniyordu. Nurcan Zeyrek memleketi, mesleği ve hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde geçirdiği elektrik çarpması kazası sonrası 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefat haberi Manisalılar arasında üzüntüyle karşılanırken Ferdi Zeyrek eşi kim, Nurcan Zeyrek kimdir merak ediliyor.

NURCAN ZEYREK KİMDİR, NERELİ?

Nurcan Zeyrek, 2003 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile evlendi. Kamuoyunda hakkında pek bilgi bulunmuyor. Ev hanımı olan Nurcan Zeyrek'le Ferdi Zeyrek'in Nehir, Elif ve Zeynep adında 3 kız çocukları bulunuyor. Resmi bir siyasi görevde bulunmayan Zeyrek, eşinin aktif siyasi hayatında destekçisi oldu.

Eşinin 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sürecinde saha çalışmalarına katılarak halkla yakın ilişkiler kurdu. Anneler Günü ve Yaşlılar Haftası gibi özel günlerde huzurevi ziyaretlerine katıldı.

FERDİ ZEYREK’İN EŞİ KİM?

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Nehir, Elif ve Zeynep adında üç kız çocuğu bulunuyor.

Nurcan Zeyrek, genellikle kamuoyunda geri planda kalmayı tercih etse de eşinin siyasi kariyerinde gölgede kalsa da güçlü bir destekçi olarak biliniyor.

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025’te Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde, bahçedeki havuzun makine dairesinde meydana gelen bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Olayın ardından kalbi duran Zeyrek’e, eşi Nurcan Zeyrek’in şalteri indirip sağlık ekiplerini çağırmasıyla ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek, 70 dakika süren kalp masajı sonrası kalbi yeniden çalıştırılsa da 9 Haziran 2025’te saat 17:05’te kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybetti.