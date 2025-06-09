İlk rapor ortaya çıktı, Ferdi Zeyrek'i paslı tesisat yaktı! Kızı da konuştu: Babam yanımda...

Evinde elektrik akımına kapılan CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yoğun bakımda yaşama savaşı veriyor. İlk incelemede tesisatın nemli, koruma ekipmanının paslı olduğu ortaya çıktı. İkisi şüpheli 14 kişinin ifadesi alındı. Adalet Bakanlığı, üç savcı görevlendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvuruldu ve 2 şüpheli sorguya alındı. Olay yeni olduğu için Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) olay yerinde ön inceleme yaptı. İlk tespitleri açıklayan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, “İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır” dedi. Ayrıca havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin de standardın altında olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini açıkladı...

"HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Bu arada, Zeyrek’in sağlık durumu ile ilgili olarak, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu “Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Hastanın başında 24 saat öğretim görevlilerimiz çalışıyor. Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim adamlarına, bilim insanlarına ulaşıldı” dedi.

"BABAM, ADAMLA YANIMDA KONUŞTU"

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek ise şunları aktardı: Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu, bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

WHATSAPP'TA KRİZ MASASI KURULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, alanında uzman kişilerin yer aldığı ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koordine ettiği bir WhatsApp grubunun kurulduğunu ifade etti.