Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! "3 savcı görevlendirildi, 2 kişi şüpheli"

Türkiye, Manisa'daki evinde elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna kilitlenmiş durumda. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. 2 kişi şüpheli" açıklamasını yaptı.

Kurban Bayramının ilk günü elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

BAKAN TUNÇ'TAN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'dan geldi.

Topçu, "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm hekimlerimiz çalışıyor. Sağlık Bakanlığının da desteğiyle değerli bilim insanlarıyla bir grup kuruldu. En doğru tedavi yöntemi belirlenerek tedavi devam ettiriliyor" dedi.

"Hasar büyük bir hasar" diyen Topçu, "Ciddi bir organ hasarı ve ciddi bir elektrik hasarı karşımızda. Bu hasta için tüm ekip 24 saat çalışıyor. Tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Bize ulaşan bilim insanlarıyla süreçle ilgili yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.