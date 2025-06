Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama var

Bayramın ilk günü elektrik akımına kapılan ve kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu'dan geldi.

Kurban Bayramının ilk günü elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'dan geldi.

"CİDDİ BİR ORGAN HASARI VAR"

Topçu, "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm hekimlerimiz çalışıyor. Sağlık Bakanlığının da desteğiyle değerli bilim insanlarıyla bir grup kuruldu. En doğru tedavi yöntemi belirlenerek tedavi devam ettiriliyor" dedi.

"Hasar büyük bir hasar" diyen Topçu, "Ciddi bir organ hasarı ve ciddi bir elektrik hasarı karşımızda. Bu hasta için tüm ekip 24 saat çalışıyor. Tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Bize ulaşan bilim insanlarıyla süreçle ilgili yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"İÇ ORGANLARI ETKİLEYEN BİR TRAVMA SÖZ KONUSU"

Zeyrek'in ne kadar süre elektrik akımında kaldığının bilinmediğini söyleyen Topçu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şalter kesilerek en kısa sürede hasarın azaltılması çalışılmış. Yüksek akım nedeniyle yanığın hasarı büyük. Hasar oluştu ve boyutu karşılığında neler yapabiliriz, ona bakıyoruz.

Kalbi durduran olay zaten elektrik çarpması. Bildiğiniz bir yanık gibi değil ama iç organları etkileyen bir travma söz konusu. Bekleyeceğiz. Durum için net bir şey söylemem yanlış olur.

Durum an be an değişebilir. Bizler için son derece zor bir hasta. Çok da değerli bir insan. Tedavi sürecinde özen gösteriliyor. Ekip 24 saat başında, hâlen de başında.

O cihazın olay yerinde olması gerekiyordu. Havaalanında, toplu ulaşım yerlerinde kullanılır o cihaz. Olay evinde gerçekleşiyor ve 112 ekibi gerekli müdahaleyi yapıyor. Yaptığımız her hareketin karşılığını görerek yapıyoruz. Deneyimli bir ekibimiz var."