Türkiye yanarken bir kentte sağanak alarmı! Adeta hayatı felç etti

Türkiye kavrulurken bir kent ise kuvvetli sağanakla boğuşuyor. Kars'ta etkili olan yağış, bir ilçeye büyük hasar verdi, ekipler devreye girdi.

Rekor sıcaklıkların kırıldığı şu günlerde Kars'ta etkisini gösteren şiddetli sağanak hayatı zorlaştırıyor. Kağızman ilçesindeki birçok bölgede hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel sularıyla yıkıldı.

İlçenin Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

EKİPLER BÖLGEDE

Kars Valiliği koordinesinde sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom'dan 112 personel görevlendirildi.

Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken, ekipler dün akşam üzeri kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

BÜYÜK HASAR VAR

İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.