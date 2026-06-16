POCO’nun ucuz akıllı telefonu Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu. 6,9 inçlik ekrana ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip modelin Türkiye fiyatı da belli oldu.

Xiaomi Türkiye, uygun fiyatlı bütçe dostu akıllı telefon modellerinden biri olan POCO C81 Pro’nun satışına resmi olarak başladı.

Model, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasından alındığında 16-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli 500 TL indirim kuponu imkanı sunuluyor.

POCO C81 PRO’NUN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

POCO’nun siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen modelinin satış fiyatı da açıklandı. POCO C81 Pro Türkiye’de 9.999 TL’den satışa sunuldu.

POCO’dan bütçe dostu akıllı telefon! 120Hz ekran hızı, 10 bin TL altında fiyat

POCO C81 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6,9 inç, IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: 8 çekirdekli Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama seçenekleri: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP AI çift kamera

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 15W

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 3

Ağırlık: 208 gr

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Telefona son! Rezervasyonlar yapay zekâya emanet

POCO C81 PRO'NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ NASIL?

C81 Pro'nun arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip AI destekli çift kamera bulunuyor. Ön selfie kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Portre modu ve gece modu gibi özellikler mevcut.

Cihaz 1080p ve 720p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası