Kaydet

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hiçbir koruyucu ekipman ve kask kullanmadan elektrikli scooter ile trafiğe çıkan bir sürücünün yaklaşık 90 kilometre hıza ulaştığı iddia edilen tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Yoğun trafikte araçların arasında adeta ölümle dans eden kural tanımaz sürücünün o korku dolu ilerleyişi, arkasından gelen başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası