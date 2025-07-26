Dersine hiç çalışmamış! Beşiktaş’ın ilk maçında aldığı dört gollü mağlubiyetin sebepleri çok

Yıldız transferleriyle ilk resmî maçına çıkan Beşiktaş, hayal kırıklığı yaşattı. Kartal, Shakhtar’ın fizik gücüne cevap veremezken teknik patron Solskjaer’in de rakibi analiz edemediği görüldü.

MURAD TAMER - Son dört sezonda kasım ayında havlu atan Beşiktaş bu defa kötü sinyalleri ilk maçtan verdi.

Ameliyat olmadı

Shakhtar Donetsk karşısında her hattıyla dökülen ve çok daha farklı bir mağlubiyetten kurtulan takım vardı sahada. UEFA Avrupa Ligi şansını ateşe atan Beşiktaş’ın 4-2’lik mağlubiyeti yaşamasına sebep olan faktörler oldukça fazlaydı. Öncelikle sezonu daha erken açan Shakhtar Donetsk, genç ve enerjik oyuncularıyla fizik olarak çok üstündü. Solskjaer geçen sezon ‘Bu takıma ameliyat lazım’ demişti ama sadece üç transfer yapılabildi.

Shakhtar Donetsk fizik ve maç kondisyonu olarak Beşiktaş’a göre daha hazırdı. Sadece üç transfer kampa yetişebildi. Orkun Kökçü ve Jurasek hazır değildi. Solskjaer rakibi analiz edemedi, hücuma çıkamadı, Gedson’u sol kanatta oynattı. Takımın enerjisi, sahadaki tepkisi geçen sezondan iyi değil, daha kötüydü.

Soldan dağıldı

Orkun Kökçü ve Jurasek henüz hazır değildi. Yeni oyuncuların takımla olan uyumlarının ilk maçtan sağlanması mümkün değildi. Ole Gunnar Solskjaer takımın bütün zaaflarını bilmesine rağmen gerekli önlemleri alamadı. Norveçli teknik adamın sol kanatta Gedson’u oynatması hiç olumlu sonuç vermediği gibi rakibin dört golü de bu bölgeden bulmasına yol açtı. Orkun ve Demir Ege ikilisinin 6 ve 8 numarada uyumlu olacağını düşündü ancak Beşiktaş bu bölgeden oyun kuramayınca hücum gücü yok gibiydi.

51 pasa baktılar

Son sezonlarda taraftarın en çok tepkisini çeken ‘ruhsuz futbol’ aynen devam etti. Takımın sahadaki enerjisi yine çok zayıftı. İleride tek başına yalnızları oynayan Abraham dışında oyuna isyan eden bir isim yoktu. Öyle ki Shakhtar üçüncü golden önce üç dakikada tam 51 pas yaptı. Solskjaer imza attığı gün, “Beşiktaş coşkulu futbolu seven bir camia, ben de hücum futbolunu seviyorum” demişti ama Shakhtar karşısında maçın neredeyse tamamını kendi yarı sahasında kabul etti. Beşiktaş’ta daha ilk maçta alarm zilleri çalmaya başladı.

YÖNETİM TAKVİYELER İÇİN GAZA BASACAK

Acil transfer operasyonu

∂ Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyet ve sergilenen kötü futbol, takımın acil takviyelere ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Siyah beyazlı yönetim de transferler için gaza bastı. Öncelikle sol kanat, sağ bek transferleri yapılacak. Ayrıca agresif bir 6 numara ihtiyacı da belirdi. Bu bölge için de çalışmalar başlamış durumda.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sağ bekeMatheuzinho

∂ Sağ bek transferinde Osayi-Samuel, Kyle Walker-Peters ve Emerson’dan birer birer vazgeçen Beşiktaş aradığı ismi Brezilya’da buldu. Siyah beyazlılar, Corinthians forması giyen 24 yaşındaki Matheuzinho için görüşmeler başladı. Piyasa değeri 8 milyon avro olan oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor.

Abraham çıldırdı! RASHİCA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

∂ Beşiktaş’ın yeni transferi Tammy Abraham, kötü maçtaki Beşiktaş için tek olumlu unsurdu. Top saklama ve dağıtma becerisi ile güçlü fiziğiyle dikkati çeken İngiliz oyuncunun aidiyet duygusunun da yüksek olduğu görüldü. Yıldız golcünün, Shakhtar’ın attığı ikinci golden sonra az koştuğu gerekçesiyle Rashica’ya tepki gösterdiği öğrenildi.