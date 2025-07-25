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Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Ukrayna, Beşiktaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Turan'la röportaj yapan Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki Ukraynalı Shakhtar muhabiri Beşiktaş maçında da Türk taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ardından Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi aramaları hız kazandı.

Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi merak ediliyor. Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan ile yaptığı röportajlarla Shakhtar muhabiri Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. 

SHAKHTAR DONETSK MUHABİRİ KİMDİR?

Shakhtar Donetsk’in medya direktörü olarak görev yapan Daria Bondar, kulübün resmi medya ekibinde muhabirlik, sunuculuk ve içerik üretimiyle öne çıkıyor.

Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi? - 1. Resim

Özellikle Arda Turan ile yaptığı röportajlar, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

Bondar, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçında Tüpraş Stadyumu’nda büyük ilgi gördü. Daria Bondar'ın özellikle Instagram hesabında pek çok Türk taraftarın yorumlarına rastlanıyor. 

Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi? - 2. Resim

DARİA BONDAR KİMDİR, EVLİ Mİ?

Daria Bondar, ya da tam adıyla Daria Bondar Savina, 17 Nisan 2001 yılında doğdu. 24 yaşındaki Ukraynalı bir gazeteci, muhabir, model ve eski profesyonel dansçı olarak tanınıyor. 

Kiev doğumlu Bondar, medya kariyerine spor muhabirliğiyle adım attı ve Shakhtar Donetsk’in medya departmanında yer alıyor. 

Bondar, Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Valeriy Bondar ile evli. Çift, sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yaparak hayranlarının ilgisini çekiyor. 

Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi? - 3. Resim

DARİA BONDAR NEDEN TÜRKİYE'DE POPÜLER OLDU?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan ile röportaj yaptığı ve Turan'ın röportaj esnasında Bondar'dan gözlerini kaçırdığı anlar nedeniyle popüler oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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