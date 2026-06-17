Meyve üretiminde verim ve kalite kayıplarına neden olan 'Akdeniz meyve sineği' ile mücadelede biyoteknik yöntemler devreye alındı. Samsun'da 400 dekarlık şeftali bahçesinde uygulanacak proje kapsamında 110 üreticiye toplam 1600 kitlesel tuzak dağıtıldı.

Dünyada meyvelere en çok zarar veren türlerin başında gelen Akdeniz meyve sineğine karşı Samsun'da kapsamlı bir mücadele programı başlatıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere kitlesel tuzak desteği sağlandı.

Meyvelerde çürüme, kalite düşüşü ve ürün kaybına neden olan zararlının kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirilen "Akdeniz Meyve Sineği Biyoteknik Mücadele Projesi" çerçevesinde Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerindeki şeftali üretim alanlarında biyoteknik mücadele yöntemi uygulanacak.

110 ÇİFTÇİYE 1600 KİTLESEL TUZAK

Toplam 400 dekarlık üretim sahasını kapsayan projeden 110 çiftçi yararlanacak. Zararlının popülasyonunu azaltmak amacıyla üreticilere toplam 1600 adet kitlesel tuzak dağıtıldı. 352 bin lira bütçeyle yürütülen projenin finansmanının yüzde 75'i Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i ise üreticiler tarafından karşılanıyor.

110 çiftçiye 1600 tuzak! Meyvelerin en büyük düşmanına savaş açıldı

"KALINTISIZ ÜRETİM HEDEFLENİYOR"

Tuzak dağıtım programında konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bitkisel üretimde zararlılarla mücadelenin verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Akdeniz meyve sineği ile mücadelede özellikle kimyasal mücadeleden ziyade biyoteknik mücadeleyi uygulamak istiyoruz ve öneriyoruz" diyen Yılmaz, "Özellikle geç dönemde kimyasal uygulandığı zaman üründe kalıntıya sebebiyet verebilmekte. Bu da ihracatımızı olumsuz anlamda etkilemektedir. Üreticilerimizin verim ve gelir kaybı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz biyoteknik mücadeleyi kullanarak hem çevreyi, doğayı korumuş oluyoruz hem kalıntı problemini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de daha sürdürülebilir bir üretim yapılmasına da imkan sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız da tarımsal üretimi destekleyen projelere önem verdiklerini belirterek, ilgili kurumlarla iş birliği içinde üreticilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

110 çiftçiye 1600 tuzak! Meyvelerin en büyük düşmanına savaş açıldı

EĞİTİMLER VERİLECEK, TAKİP EDİLECEK

Proje boyunca il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görev yapan teknik personel tarafından düzenli saha kontrolleri gerçekleştirilecek. Üreticilere tuzakların doğru kullanımı konusunda eğitimler verilirken, zararlının popülasyonu da sürekli takip edilecek.

Bu biyoteknik mücadele atağı ile Samsun şeftalisinin kalitesi, güvenirliği ve pazar değerini artırmak, çevre ve insan sağlığı korunarak sürdürülebilir bir üretim modeli sağlamak amaçlanıyor.

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