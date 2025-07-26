Vodafone Ceo’su Aksoy: İmtiyaz uzatılırsa ortak şirket hayal olur

Türkiye’nin 5G’ye geçişi için geri sayım başladı. İhale takvimin ağustos ayında açıklanmasının ardından eylül ya da ekim ayı gibi ihalenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G ihalesinde yatırımı teşvik edecek bir modelin önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek “OECD ülkelerinde operatörlerin gelirlerinin yüzde 4,5’i, Türkiye’de ise yüzde 18’i spektruma gidiyor. Neredeyse 4 kat fark var. İhale yapılırken makro fayda gözetilmeli. Fiyatlar dünya standardında olmalı” dedi. 5G’nin önündeki en büyük engellerden birinin de taksit sınırı olduğunu dile getiren Aksoy “Şu an 20 bin liranın üzerindeki telefonlarda 3 taksit, 20 bin liranın altındaki telefonlarda 12 taksit bulunuyor. Tüketicilerin 5G’li cihazlara daha fazla erişimi için taksit sınırı kaldırılmalı” diye konuştu.

Aksoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “Türk Telekom’un sabit hat imtiyaz lisansı 25 yıl süreyle uzatılabilir” sözlerinin hatırlatılması üzerine de “İmtiyaz uzatılırsa ortak alt yapı şirketi hayal olur. Bu aynı zamanda rekabeti bozucu etki yapar. Vodafone olarak maalesef sabit geniş banda yatırım yapamayız” ifadelerini kullandı. Aksoy, tarifelerdeki artışa ise maliyetleri gerekçe gösterdi. 2020 yılından bu yana maliyetlerin yüzde 750 arttığını, gelirlerin ise AB ortalamasının çok gerisinde kaldığını vurgulayan Aksoy şunları kaydetti: Faturaların yüzde 45’i vergiden oluşuyor. Sadece yüzde 55’i sadece bize kalıyor. Türkiyede şu an bizim abone başı gelirimiz 4,6 avro. Avrupa Birliği’nde bu 17 avro. Yaklaşık bizim 4 katımız.

VODAFONE, TÜRKİYE VE İSTANBUL'UN EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN ŞEBEKESİ SEÇİLDİ

Vodafone, umlaut’un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde, hem Türkiye genelinde kullanılmakta olan 4.5G şebekesinde en güvenilir ve en iyi performans gösteren, hem de İstanbul özelinde en güvenilir ve en iyi mobil bağlantıya sahip mobil operatör seçildi. Böylece, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen 5G ihalesi öncesinde Vodafone’un mevcut 4.5G şebekesinin gücü tescillenmiş oldu. Vodafone, bu başarılı sonucu müşterileriyle kutlamak için İstanbul özelinde bir hediye kampanyası da düzenliyor. İstanbul’daki mevcut faturalı müşterilere 3 gün geçerli, numarasını taşıyan müşterilere ise 1 ay geçerli 34 GB mobil internet hediye ediyor.