Vodafone’dan yeni sadakat programı! 'Vodafone Happy' ile yılda 320 milyon TL cepte kalacak

Vodafone, yeni sadakat platformu “Vodafone Happy”yi duyurdu. Toplam 48 farklı markanın kampanyalarla yer aldığı platformda, faturalı müşteriler yıllık minimum 7 bin TL’lik kazanç sağlayacak.

EKONOMİ SERVİSİ - Vodafone Happy ile bir yılda 2 milyona yakın kampanyanın kullanılması ve müşterilere toplam 320 milyon TL’yi aşkın fayda sunulması hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin müşterilerin alışverişlerde kendilerini özel hissetmek istediğini belirterek, “Yaptığımız araştırmalara göre, müşterilerimizin yüzde 74’ü marka indirimlerini, özel günlerde kendilerine hediye sunulmasını ve sürpriz hediyeleri değerli bulduklarını ve kendilerini ayrıcalıklı hissetmek istediklerini söylüyorlar. Yüzde 37’si ise Vodafone’da kaldığı yıllar için verilen hediyelerin uzun dönem sadakatte etkili olduğunu belirtiyor. Vodafone olarak, bugüne kadar müşterilerimize bulundukları segment ihtiyaçlarına özel, bütçelerine katkıda bulunan, kendilerini avantajlı hissettirecek çeşitli faydalar sunduk. Şimdi Vodafone Happy 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformu olacak. Herhangi bir müşteriye yıllık minimum 7 bin TL kazanç sağlıyoruz” dedi.

Vodafone Red müşterileri tüm faturalı müşterilerin sahip olduğu marka indirimlerine ek olarak daha fazla indirimden yararlanacak. Herhangi bir Red’li müşteri tüm haklarını kullandığında yıllık minimum 20 bin TL kazanç elde edecek. Genç müşteriler için de tüm marka indirimlerine ek olarak her ay Vodafone Pay ile yapılan harcamalarda 5 bin TL’ye varan nakit iade verilecek.