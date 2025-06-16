Yarım milyarlık iyilik! Vodafone Red’liler bir yılda 500 milyon TL’yi aşkın tasarruf etti

Sınırsız sosyal medya uygulamasıyla Red’li abonelerine son bir yılda 524 milyon GB’lık interneti ücretsiz olarak sunan Vodafone, toplam 500 milyon TL’yi aşkın tasarruf sağladı. Vodafone, bu yıl ise 750 milyon lira fayda sunmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR İZMİR - Türkiye’nin en fazla faturalı abonesine sahip olan Vodafone, tarifeden yemeyen sınırsız sosyal medya uygulamalarından seyahat ve alışverişe kadar Red’li abonelerine 500 milyon TL’yi aşkın fayda sağladı. Vodafone Red’lilerin aylık ortalama kullanım bedeli 495 lira olurken, ek avantajlarla bunun 460 lirası cepte kaldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red’li abonelerin Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube Premium gibi sosyal medya uygulamalarını tarifelerinden yemeden kullanabildiğini belirterek, “Vodafone Red’liler tarifelerindeki sınırsız uygulamalar sayesinde geçtiğimiz yıl toplam 524 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Redliler; mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 178,3 milyon GB; sosyal medya uygulamalarında toplam 254,7 milyon GB; müzik uygulamalarında yaklaşık 3,9 milyon GB; video uygulamalarında yaklaşık 86,9 milyon GB; eğlence uygulamalarında 193 bini aşkın GB interneti sınırsızca kullandı. Bu sayede Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 1 trilyon mesaj attı, müzik uygulamalarında 1,7 milyar şarkı dinledi, YouTube’da 16 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 2,4 milyon bölüm dizi izledi” dedi.

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERİN TERCİHİ OLDU

Yurt dışına çıkan Türkler tarafından da en çok tercih edilen operatör olduklarını ifade eden Şahin, “Yurt dışına gidenlerin yüzde 65’i Red’li müşterilerden oluşuyor. Yurt Dışına Hoş Geldin hizmeti kapsamında son bir yılda 1 milyon müşteri 45 bin GB internet kullanırken, bu paket sayesinde 185 milyon TL tasarruf sağladı. Vodafone’un tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı veren, 200 ülkede geçerli “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini ise son 1 yılda 430 bini aşkın kişi kullandı. Bunun yanı sıra Red’liler yeni roaming (uluslararası dolaşım) ayrıcalıkları kapsamında yurt dışı ek paketlerini 2 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyor. Vodafone Red’liler, ihtiyaçlarına göre, 3 GB internet, 30 dakika, 15 SMS içeren Yurt Dışı 3 GB ya da 1 GB internet, 15 dakika, 10 SMS içeren Yurt Dışı 1 GB paketlerinden birini seçerek yurt dışında ücretsiz iletişim kurabiliyor. Bayram öncesinde yeni lanse edilen ücretsiz yurt dışı ek paketleriyle 3 haftada 30 milyon TL’lik fayda sağlandı” diye konuştu. Vodafone Red müşterilerine son bir yılda toplam 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağladıklarını söyleyen Şahin, bu yıl ise 750 milyon lira fayda sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

4 KAT FAZLA İNTERNET KULLANIMI

Red’liler geçtiğimiz yıl yaklaşık 3,1 milyar GB mobil internet kullandı, 54,1 milyar dakika konuştu, 1,5 milyar SMS attı. Vodafone Red’liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,8 kat daha fazla internet kullanırken, Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı.