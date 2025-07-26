Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

Orman yangınlarının biri bitmeden diğeri başlıyor. Devlet tüm imkânlarını seferber etti. Bilecik’teki orman yangını 5, Afyonkarahisar’daki 2 gün sonra kontrol altına alındı. Dün Antalya’nın 3 ilçesinde yangın çıktı. Alevler, Perge antik kentine ulaştı. Karabük’te bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Bilecik ve ay başında büyük zarar gören İzmir, afet bölgesi ilan edildi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Orman yangınlarının yaşandığı Bilecik ve İzmir, Cumhurbaşkanlığı kararıyla “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

Kararın ardından iki ilde devlet destekleri hızla devreye girerken, vergi ertelemelerinden konut yapımına, sosyal yardımlardan tarım desteklerine kadar birçok alanda geniş çaplı tedbirler uygulanmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar dâhilinde afetzedelere barınma, gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlanıyor. Ayrıca acil yardım parası, nakdî destek ve kira yardımı da bölge halkına ulaştırılıyor. Hasarlı binaların yıkımı ve yeniden inşası için hibe veya faizsiz kredi desteği verilecek. Bölge halkına vergi ve borçlarla ilgili de önemli kolaylıklar tanınacak. Vergi ertelemeleri, faizsiz yapılandırmalar ve gerekirse borç silme seçenekleri masada.

Yıkılan ya da ağır hasar gören konutlar için faizsiz kredi ve TOKİ aracılığıyla konut yapımı sağlanacak. Esnaf için ise KOSGEB ve Halkbank üzerinden sıfır faizli işletme kredileri sunulacak. Afetten zarar gören üreticilere yönelik olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı devreye giriyor.

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Telef olan hayvanlar, zarar gören tarlalar ve seralar için tarım sigortası tazminatı, hibe desteği ve borç ertelemesi sağlanacak. İş yerlerini kaybeden vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar başlatıldı.