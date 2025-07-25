Beştepe'de yangınla mücadele zirvesi... Alevlere karşı "Risk Yönetim Ekibi" oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda zirve sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz alınan yeni tedbirleri açıkladı. Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı toplantıda; son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantının ardından orman yangınlarına karşı atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduğunu açıkladı.

KÜÇÜK BİR İHMAL BÜYÜK SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü iklim şartlarında, çok geniş bir coğrafyada yangın riskinin üst seviyeye yükseldiği günlerde olunduğunu, küçük bir ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman şehitlerini vurgu yapan Yılmaz, yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahalenin hayati önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

RİSK YÖNETİM EKİBİ OLUŞTURULDU

"Bu yönde her türlü gayret gösterilmektedir. Ancak, köklü çözüm yangın çıkmasına neden olan riskleri en aza düşürmektir. Tüm kamu kurumlarımız ve her bir vatandaşımız yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorundadır. Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk.

MÜCADELE DEVLET VE MİLLET DAYANIŞMASI İLE SÜRECEK

Ayrıca her bir bakanlığımız kendi alanında riskleri değerlendirerek hızla hareket edecektir. Yerelde ise valilerimizin koordinasyonunda benzer bir yaklaşım hayata geçirilecektir. Bu mücadele devlet ve millet dayanışması ile sürdürülecektir. Yangın riskini artıran her türlü eylemden uzak duralım. Bilgi kirliliğine müsaade etmeden, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve kararlarını hassasiyetle takip edelim. Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetlidir."