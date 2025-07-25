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Antalya’daki yangın Diva’nın villasına sıçradı: Bülent Ersoy son anda kurtuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangın ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un villasına da sıçradı. Villaya sirayet eden yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. O anlarda büyük korku yaşayan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Antalya’da çıkan yangın, Bülent Ersoy’un Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da sıçradı. 9 Ağustos'ta sahne alması planlanan Ersoy, yangın sırasında evindeydi.

Alevlerin fark edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti ve büyümesini engelledi.

DANIŞMANLARI YARDIMA KOŞTU

Yangın sırasında büyük korku yaşayan sanatçıya danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can yardımcı oldu. Ersoy’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, villada maddi hasar oluştu.

Antalya’daki yangın Diva’nın villasına sıçradı: Bülent Ersoy son anda kurtuldu - 1. Resim

“DİVAMIZI GÜÇLÜKLE TAHLİYE ETTİK”

O anlara dair bir video paylaşan Arzu Acay, “Sayın Diva’mızın villası yangına ramak kala kurtarıldı. Güçlükle de olsa tahliye ettik. İtfaiye ekiplerine minnettarız” ifadelerini kullandı.

“ALEVLERİN İÇİNDEN GEÇTİK”

Ardından bir paylaşım daha yapan Açay, “Eve dönmek için evimiz bu dönüş yolunda olduğu için alevlerin içinden geçtim. Arabanın dış boyası bile yandı, böylesine bir gün geçirdik” dedi. 

Antalya’daki yangın Diva’nın villasına sıçradı: Bülent Ersoy son anda kurtuldu - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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