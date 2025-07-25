Alevler kapılarına dayandı, eşyalarını alıp köyü terk ettiler

Karabük'te orman yangını ile mücadele 54 saattir amansız bir şekilde sürüyor. Alevler nedeniyle son olarak Davutlar köyü tahliye edildi. Köylüler alevlere yakalanmamak için yanlarına alabildikleri eşyalar ile köyü terk etti.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları giderek etkisini artırıyor. Alevler Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Urla'nın ardından yönünü Karadeniz'e çevirdi. Karabük'te çıkan orman yangını 54. saatine girdi. Köylüler eşyaları ile köylerini terk etmeye başladı.

YANGIN 54. SAATİNE GİRDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak rüzgarın etkisiyle Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayan orman yangını 54. saatine girdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına, 15 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra Karabük ve çevre illerden gelen belediyelere ait itfaiye ekipleri, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, AFAD, UMKE, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, Kızılay, gönüllüler ve vatandaşlar tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

RÜZGAR ALEVLERİ YENİDEN HARLIYOR

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman kontrol altına alınan bölgelerde alevlerin yeniden yükseldiği görüldü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

BİR KÖY DAHA BOŞALTILDI

Karabük'teki yangın nedeniyle 14 köyün tahliye edilmesine karar verilmişti. Yangının ilerlemesi nedeniyle Ovacık ilçesine bağlı Davutlar köyünün tedbiren boşaltılmasına da karar verildi.

KÖYLÜLER EŞYALARINI ALIP EVLERİNİ TERK ETTİ

Vatandaşlar, yanlarına ihtiyaç duyduğu eşyalarını alarak araçlarına yükledi ve köyü terk etti. Tahliye işlemlerinin ardından, alevlerin köye yaklaşması üzerine bölgede konuşlu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personelleri müdahalelerini yoğunlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, alevlerin Davutlar Köyü’ne çok yaklaştığı ve bölgedeki riskin devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız sürüyor.